Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, восхищает не только своей фигурой, но и мыслями
Актриса прославилась после ролей в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою", в фильме "Свингеры", и других, сообщает Politeka.net.
Сейчас артистка не только продолжает активно сниматься, но и воспитывает двоих сыновей. В прошлом году Саливанчук родила второго ребенка, и уже сейчас может похвастаться идеальной фигурой.
Анна размещает в своем Инстаграм кадры в самых интересных и смелых образах. В частности, в своем последнем посте актриса предстала в зеленом платье на тонких лямках, а сверху Саливанчук надела прозрачную сеточку со стразами.
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Красивые прическа, макияж и сумочка стали отличным завершением образа.
В посте Анна выдала простой секрет счастливых отношений. По словам звезды, любовь - это идти на компромисс.
"Да, отношения требуют определенных жертв, но это вовсе не значит, что нужно жертвовать собственными интересами и ценностями ради своего партнера", - рассказала актриса.
Как отмечает жена продюсера "Квартал 95", если не соблюдать указанное правило, то приоритеты второй половины вытеснят ваши собственные, и вы перестанете быть собой.
"Вы – пара, а значит, вас двое. И каждый из вас должен и отдавать, и получать взамен. Если в паре происходит этот взаимный обмен энергией, ценностями, эмоциями, то она гармонична и крепка", - считает актриса.
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