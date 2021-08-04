Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, восхищает не только своей фигурой, но и мыслями

Актриса прославилась после ролей в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою", в фильме "Свингеры", и других, сообщает Politeka.net.

Сейчас артистка не только продолжает активно сниматься, но и воспитывает двоих сыновей. В прошлом году Саливанчук родила второго ребенка, и уже сейчас может похвастаться идеальной фигурой.

Анна размещает в своем Инстаграм кадры в самых интересных и смелых образах. В частности, в своем последнем посте актриса предстала в зеленом платье на тонких лямках, а сверху Саливанчук надела прозрачную сеточку со стразами.

Красивые прическа, макияж и сумочка стали отличным завершением образа.

В посте Анна выдала простой секрет счастливых отношений. По словам звезды, любовь - это идти на компромисс.

"Да, отношения требуют определенных жертв, но это вовсе не значит, что нужно жертвовать собственными интересами и ценностями ради своего партнера", - рассказала актриса.

Как отмечает жена продюсера "Квартал 95", если не соблюдать указанное правило, то приоритеты второй половины вытеснят ваши собственные, и вы перестанете быть собой.

"Вы – пара, а значит, вас двое. И каждый из вас должен и отдавать, и получать взамен. Если в паре происходит этот взаимный обмен энергией, ценностями, эмоциями, то она гармонична и крепка", - считает актриса.

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