Актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, восхитила поклонников "вкусным" фото и правильными словами
35-летняя звезда сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, который сопроводила ярким снимком, передает Politeka.net.
Анна позировала на летней площадке кафе, будучи в брючном костюме, белой маечке и стильных остроконечных туфлях. Девушка сняла пиджак, накинув его на плечи, и "опасно" нагнулась перед камерой, блеснув роскошным декольте.
Пережив недавно серьезную операцию на позвоночнике и мучительную реабилитацию, Саливанчук заговорила об амбициях и важности точно знать, чего хочешь.
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"Ты знаешь чего действительно хочешь?🤔 На самом деле, как только в нашей голове возникает ещё одна мечта, то знайте, у вас на ее осуществление точно достаточно ресурса. Осталось просто поверить в это и сделать ее реальностью. ⠀
Я уверена, что каждый человек имеет сильный потенциал и сильные амбиции! ⠀
Но это ещё не все... Далее следует сделать выбор, доверять себе и своим ощущениям, желаниям, или слушать весь мир, кроме себя", - поделилась она премудростью.
Пользователи поставили множество лайков, а некоторые успели прокомментировать: "красотка ❤️❤️❤️"; "Обожаю❤️😍".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" блеснула стройными ножками в наряде с нескромным вырезом
Как сообщала Politeka, Анна Саливанчук сверкнула пышным декольте, нагнувшись перед камерой: "Собой так горда"
Также Politeka писала, что Саливанчук рассказала о своем "преследователе"