Актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, восхитила поклонников "вкусным" фото и правильными словами

35-летняя звезда сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, который сопроводила ярким снимком, передает Politeka.net.

Анна позировала на летней площадке кафе, будучи в брючном костюме, белой маечке и стильных остроконечных туфлях. Девушка сняла пиджак, накинув его на плечи, и "опасно" нагнулась перед камерой, блеснув роскошным декольте.

Пережив недавно серьезную операцию на позвоночнике и мучительную реабилитацию, Саливанчук заговорила об амбициях и важности точно знать, чего хочешь.

"Ты знаешь чего действительно хочешь?🤔 На самом деле, как только в нашей голове возникает ещё одна мечта, то знайте, у вас на ее осуществление точно достаточно ресурса. Осталось просто поверить в это и сделать ее реальностью. ⠀

Я уверена, что каждый человек имеет сильный потенциал и сильные амбиции! ⠀

Но это ещё не все... Далее следует сделать выбор, доверять себе и своим ощущениям, желаниям, или слушать весь мир, кроме себя", - поделилась она премудростью.

Пользователи поставили множество лайков, а некоторые успели прокомментировать: "красотка ❤️❤️❤️"; "Обожаю❤️😍".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" блеснула стройными ножками в наряде с нескромным вырезом

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