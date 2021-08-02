Популярна актриса Анна Саліванчук і дружина продюсера "Квартал 95" вразила пікантними кадрами зі зйомок

Артистка звикла активно вести Instagram і показувати кращі кадри зі своїх постановочних фотосесій. При цьому в розділі Сторі зірка ділиться і особистими фото, а також розповідає про життя і не соромиться говорити про проблеми.

Не так давно Анна перенесла вельми серйозну операцію на шиї і довгий час відновлювалася, показувала шрам і говорила, що їй було навіть боляче дивитися на нього. Тепер же, судячи з кадрів в мережі, зірка повністю забула про минуле і рухається вперед, до нових ролей.

На зйомках Саліванчук заінтригувала кадрами зі зйомок постільної сцени, в якій постала в мереживній білизні і не посоромилася показати це шанувальникам з вельми зухвалих ракурсів.

"Постільні сцени. Тільки я тут не одна, розумієте, так?» - сказала артистка у відео і показала операторів, які готують камеру.

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