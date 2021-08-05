Відома актриса Анна Саліванчук показала незвичайні фото в стильному образі і заговорила про відпочинок

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася незвичайними фото в стильному образі, зробленими на прогулянку вулицями Києва.

На нових фото Анна відображена в строкатій сукні цікавого крою з відкритою спиною і сміливим вирізом. Цей наряд підкреслив витончену фігуру зірки і її стрункі ноги в бежевих шпильках. Свій образ красуня доповнила елегантним капелюшком і сонцезахисними окулярами.

У підписі до публікації Саліванчук заговорила про відпочинок: "А ви любите відпочивати? З нашими можливостями в сучасному світі відпочинок може бути не тільки 2 рази на рік і строго вихідними. Зараз стільки людей працює онлайн з будь-якого куточка планети. Але зараз не про роботу. Відпочинок. Такий важливий для нас!".

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