Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала незвичні кадри

Після того, як зірка перенесла операцію на міжшийних хребцях, а також відновилася і прийшла у форму, вона знову приступила до зйомок на роботі. Зараз Анна працює над новим проектом і вже встигла поділитися першими кадрами з робочого майданчика.

Як можна помітити в сторі, день у артистки вельми насичений, оскільки зірка і працює, і виховує двох синів. Минулого року Саліванчук народила другу дитину, і вже зараз може похвалитися ідеальною фігурою.

У Сторі Саліванчук розповіла, як проходив її день, як вона займалася з дітьми і як їй вдалося все встигнути. Причому записувала ролик, Анна не посоромилася показати фігуру з вельми пікантного ракурсу в білому топіку з відкритим декольте.

"Я сьогодні собою так горда, просто все встигла. Мега-мати. Ось танець мега-матері " - жартівливо підмітила Анна, показуючи себе перед об'єктивом.

Нагадавши, дружина продюсера "Квартал 95" вразила фото з дітьми, що підросли

А ще Politeka писала, дружина продюсера "Квартал 95" в мереживному комплекті повеселилася в ліжку

Також Politeka писала, дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, куди колола ботокс і скільки тепер важить