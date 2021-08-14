Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала поклонникам, как стала счастливой

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является актрисой тетра и кино. Также, она известна как жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Девушка активно ведет социальные сети и в своём блоге в Инстаграм делится с поклонниками жизненными советами.

На этот раз Анна поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На фото

"Что же нужно для счастья?

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Лично я большую часть времени чувствую состояние счастья и радости. Поэтому я задалась вопросом: какие действия приводят меня к этому состоянию?

И вот что получила:

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1. Общаюсь только с позитивными людьми, максимально стараюсь избегать негативных;

2. Фокусируюсь на хорошем;

3. Каждый день нахожу то, за что благодарна миру;

4. Не думаю о плохом;

5. Нахожусь в моменте;

6. Занимаюсь спортом;

7. Люблю свою семью;

8. Занимаюсь любимым делом;

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А что делаете Вы, чтобы ощущать счастье в каждом мгновении?", рассказала поклонникам Анна Саливанчук.

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