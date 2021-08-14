Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала поклонникам, как стала счастливой
Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является актрисой тетра и кино. Также, она известна как жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Девушка активно ведет социальные сети и в своём блоге в Инстаграм делится с поклонниками жизненными советами.
На этот раз Анна поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На фото
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"Что же нужно для счастья?
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Лично я большую часть времени чувствую состояние счастья и радости. Поэтому я задалась вопросом: какие действия приводят меня к этому состоянию?
И вот что получила:
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1. Общаюсь только с позитивными людьми, максимально стараюсь избегать негативных;
2. Фокусируюсь на хорошем;
3. Каждый день нахожу то, за что благодарна миру;
4. Не думаю о плохом;
5. Нахожусь в моменте;
6. Занимаюсь спортом;
7. Люблю свою семью;
8. Занимаюсь любимым делом;
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А что делаете Вы, чтобы ощущать счастье в каждом мгновении?", рассказала поклонникам Анна Саливанчук.
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