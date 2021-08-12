Анна Саливанчук поделилась горячим образом и рассказала о мечте
Как пишет Politeka.net, Анну Саливанчук знают как успешную отечественную актрису. Также девушка является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Анна ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото красотка позировала в наряде с декольте. Анну сняли крупным планом, сделав акцент на пышном бюсте. Фото получилось максимально горячим, но Саливанчук это не смутило.
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то от вас требуется только упорство,
чтобы люди поверили в твой дар.
Просто не разрешайте себе отказаться от мечты. Даже когда никто не верит.
Только упорство.
Вам больше не нужно ничего", - написала Анна.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Невероятно красивая", "Обалденная грудь", "Красивая", "Класс, Анечка", "Прекрасно".
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