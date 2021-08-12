Анна Саливанчук поделилась горячим образом и рассказала о мечте

Как пишет Politeka.net, Анну Саливанчук знают как успешную отечественную актрису. Также девушка является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Анна ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото красотка позировала в наряде с декольте. Анну сняли крупным планом, сделав акцент на пышном бюсте. Фото получилось максимально горячим, но Саливанчук это не смутило.

"Если вы найдете свое дело,

то от вас требуется только упорство,

чтобы люди поверили в твой дар.

Просто не разрешайте себе отказаться от мечты. Даже когда никто не верит.

Только упорство.

Вам больше не нужно ничего", - написала Анна.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невероятно красивая", "Обалденная грудь", "Красивая", "Класс, Анечка", "Прекрасно".

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