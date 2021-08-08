Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, порадовала публику ярким фото и дельным советом на каждый день

Так, 35-летняя актриса, которая недавно пережила серьезную операцию на позвоночнике, полностью вернулась к жизни, забыв о болях в шее из-за грыжи, и теперь регулярно радует своих фанатов красивыми фотографиями и жизненными премудростями.

На новом снимке, которым Анна поделилась в Инстаграм, девушка позировала в стильном образе, изображая автостопщицу, передает Politeka.net. На ней было синее платье на пуговицах с высоким разрезом внизу, салатовые босоножки на небольшом каблучке, сумка и бейсболка им в тон.

В подписи Саливанчук раскрыла, как правильно воплощать свои мечты, поделившись секретиком:

"Наши мысли - материальны, абсолютно каждая. И вся наша жизнь, все «случайные» события, «совпадения» и «повезло» - это результат тех мыслей, которые ежесекундно крутятся у нас в голове. Очень важно научиться фильтровать их, мыслить только с позитивным намерением и, когда научитесь - вы будете приятно шокированы тем, что вы умеете и можете делать. Ну что, врываемся в субботу?🥰 Только с позитивом☝🏻 Обязательное условие 💫", - посоветовала актриса.

Пользователи отблагодарили звезду:

"Согласна с вами 🙌"

"Хороших выходных. пост 👍👍👍💖💖💖"

"Крутая!!!🔥😍"

"Невероятная красавица, очень хорошие длинные белые волосы, круто, крутая блондинка ❤️ 🙌 🔥"

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