Анна Саливанчук, жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась секретами с поклонниками

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известной украинской актрисой. Также, она известна как жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Анна активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни и советами.

На этот раз актриса опубликовала новую публикацию на своей странице в Инстаграм. На фото девушка сидит на лестнице в полупрозрачном костюме из рубашки и широких брюк. Также Анна решила поделиться с украинцами советами, которые помогают ей строить счастливую жизнь.

"Многие из нас только с годами понимают, как важно вовремя научиться принимать свое несовершенство и любить близких, выбирать то, что делает нас счастливыми, бороться за то, что кажется главным, и наслаждаться жизнью — просто потому, что она одна и повторить ее "начисто" не получится.

Именно в этом случае жить моментом не нужно. Вот мой ТОП 3, которые обязательно рекомендую как можно чаще повторять до конца нашей жизни.



1. Осуществлять мечты

Вы мечтаете научиться играть на скрипке или пилотировать самолеты, но постоянно уговариваете себя не тратить драгоценное время на ерунду? С возрастом желания никуда не исчезают, а время как раз будет упущено. Пусть мечты сбываются!

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2. Путешествуйте.

Лет в 70 вы вряд ли отправитесь дикарем во Вьетнам или на машине по Европе, такие путешествия для молодых. А значит, не надо откладывать их надолго: стандартный тур в Прагу подождет.

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3. Научиться ухаживать за собой.

Чем раньше вы начнете заботиться о себе, тем дольше продлится ваша молодость. И дело тут вовсе не в морщинах, а в общем состоянии организма, который будет благодарен вам за регулярный и своевременный уход. Ищите «свои» кремы, «свой» спорт и «свою» диету.", пишет Анна Саливанчук.



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