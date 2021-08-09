Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала, как лучше всего провести выходные

Популярная 35-летняя актриса снова вернулась к работе после перерыва из-за операции на позвоночнике. Теперь Анна часто присутствует на съемочной площадке, но не дома, поэтому приходится все свободное время отдавать семье.

Из-за этого на выходных Саливанчук решила поднять тему время, которое следует уделять близким и как это лучше сделать правильно.

«Так устроена жизнь: всю неделю мы ждем выходных, чтобы наконец… Наконец что? Чтобы заняться: уборкой, сходить за покупками, посидеть в Инстаграме?

Нет, и ещё раз нет! Хватит проводить драгоценное свободное время за обыденными делами. Намного лучше — побыть со всей семьёй. Устроить что-то интересное и запоминающееся. Вариантов сотни! Дома, на улице или далеко от дома в поиске приключений.

Но на самом деле совсем неважно, что вы будете делать, важно что вместе 🥰 Хорошего вам воскресения!❤️» - пишет Анна.

Пользователи ответили: «Красотка; Какая красивая все таки; І Вам гарного настрою».

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