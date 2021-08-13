Анна Саливанчук, жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о главных ошибках

Поскольку Анна является активным пользователем Инстаграм, она каждый день публикует новые кадры. Причем под фото артистка не говорит о буднях, она предпочитает публиковать притчи, рассказывать о жизненных поучительных историях из своего опыта, а также нередко дополняет пост цитатами.

В этот раз довольно смелые кадры Саливанчук сопроводила размышлениями о жизненных ошибках:

«За жизнь можно наделать много ошибок, но для меня гораздо хуже не сделать в жизни ничего. Прожить скучную, однообразную жизнь. Где каждый день похож на сто предыдущий. Где нет никаких падений, взлетов, жизненного опыта. Когда человек двигается к чему-то, ошибки неизбежны. Чудите! Так, чтобы потом точно было что вспомнить!💫» - сделала вывод Саливанчук, чем порадовала фанатов.

Многие обратили внимание именно на внешность актрисы:

«Красотка 🤗😍; Красотка реальная; 👏красава👏🔥огонь👏ноги ништяк😮😋😎; Класс!; Повыше поднять эти ноги!!!».

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