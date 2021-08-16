Украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук рассказала, как кардинально поменять свою жизнь

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известной украинской актрисой. Также она известна как жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками жизненными советами.

На этот раз девушка поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимке Анна позирует в необычной позе в костюме коричневого цвета. Она растегнула пиджак, показывая свои формы в коротком черном топе.

" Хотите удивлю?

Ничего не изменится, пока ты не изменишь себя.

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Дьявол в мелочах. Правда?

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Очень часто люди жалуются на то, что они недовольны своей жизнью. Мы мечтаем о том, как круто всё изменится! Так вот. Не изменится. Само по себе уж точно.

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Ведь все перемены начинаются с тебя самого.

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С чего же начать?

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Прежде всего, необходимо чётко понять, что именно ты хочешь. Что конкретно тебе не нравится? Это может быть работа, отношения, тело.

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Осознай, прими то, что есть сейчас, а затем подумай, как это должно выглядеть в идеале?

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Что нужно изменить, чтобы эта картинка стала реальной, такой, какой её хочешь видеть именно ты.

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И останется самое главное – начать действовать🥰

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Просто?

Но достаточно сложно👌 хотя все абсолютно реально.

Дерзайте. ", рассказала Анна Саливанчук.

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