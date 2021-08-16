Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и звезда "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук рассказала о состоянии заболевшего сына
35-летняя актриса опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, показав бессонную ночь рядом с маленьким Никитой, которому 1 сентября должен исполниться годик, передает Politeka.net.
Так, у мальчика резко повысилась температура, перевалившая за 39 градусов.
"Доброй ночи, друзья, нет ничего хуже, когда болеют дети. Никиточка так мучается, бедняжечка, так стонет, так ему плохо... Делаю ему компрессики с уксусом и водичкой на голову... Надеюсь, завтра будет здоровый. Очень бы хотелось этого", - сообщила Саливанчук, лежа рядом с малышом на кровати.
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Однако, к утру температура не сбилась, а стала только больше.
"Господи, ну, за что Никитушке это... 39,4. Боже, помоги, пожалуйста", - вздыхала Анна.
"И так всю ночь. Я бы хотела, чтобы это у меня все было, а не у него, и непонятно - это ротавирус или зубы", - сделала она предположение по поводу причины скачка температуры.
Уже утром, по словам жены продюсера "Квартал 95", общее состояние ребенка наконец улучшилось.
"Никитусе стало чуть легче, у него 37,4... Он уже чуть улыбается и чуть играется", - сообщила Саливанчук, добавив, что ей придется ненадолго покинуть сына ради съемок.
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