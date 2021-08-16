Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук рассказала поклонникам о том, как начала любить себя
Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук известная украинская актриса театра и кино. Также она является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Анна поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На черно-белом снимке она сидит отвернутая в сторону на кровати.
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"Я всегда оставляю время на себя.
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Чем бы ни занималась и какой бы ни был уровень загрузки.
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Это время, когда я могу побыть наедине с собой.
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Пусть это будет 10-15 минут. Но они полностью посвящаются только мне.
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Это первый признак любви к себе. Заботы и понимание.
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Чем их наполнять?
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Только тем, что нужно лично вам и приносит несказанное удовольствие в моменте.
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Уходом за собой
Танцами перед зеркалом
Спокойным чтением книг
Или просто бесполезным валянием на диване.
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Это время, проведённое с собой, бесценное. Не забывайте о нем", поделилась откровением Анна Саливанчук.
Поклонники засыпали актрису приятными словами в комментариях: "Вы просто невероятная красавица, успехов вам", "Очень люблю такие минуты, действительно дают возможность отдохнуть или что-то понять, а иногда находится решение, которое никак не мог найти".
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