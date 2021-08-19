Настя Каменских поделилась совместными фото с Юрием Горубновым и Катей Осадчей
Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая еще вчера публиковала в Инстаграм, как гуляет с сыном, а сегодня, 19 августа, рассказала о рождении третьего ребенка. Настя Каменских решила поздравить подругу, опубликовав совместные фотографии в своем блоге.
На фото Настя, Катя, Юрий и другие звезды праздновали babyshower, который проходил недавно.
"Ребята! Не успела я выставить фотографии с красивенного #babyshower , как Катя уже родила. Поздравляю с рождением еще одного сладкого ангелочка! Будем зацеловывать", - написала Настя, поздравив звездную пару.
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Осадчая сразу прокомментировала публикацию: "Спасибо".
Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:
"Настя, вы с Потапом крестить будете?", "Настя, берите с Лёшей пример и вперед курс на - родительство))))", "Настюша, желаю и Вам в ближайшем будущем услышать слово мама… от души", " Настя, нужно было заразиться беременностью!)) Поседела на месте беременной и сама - !".
Напомним, Осадчая после тайных родов рассекретила пол третьего ребенка, первое фото
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