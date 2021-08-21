Танцовщица Насти Каменских, которой изрядно досталось, рассказала о своем самочувствии

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram популярная украинская певица Настя Каменских, которая прославилась благодаря участию в группе "Потап и Настя", рассказала, как случайно ударила свою танцовщицу микрофоном по голове прямо на сцене. По словам Насти, она сильно махала руками и случайно ударила свою танцовщицу Оксану, которая как раз наклонилась, чтобы подать певице воды.

Каменских долго извинялась перед девушкой, о чем рассказала в своем Instagram.

Позже у себя в Instagram танцовщица Каменских рассказала, как чувствует себя после сильного удара.

"Не каждый артист будет волноваться за своего танцовщика. Настя, люблю и ценю. Не волнуйся, шишки у меня не будет, я запаслась льдом", - рассказала танцовщица Насти Каменских.

Как видим из stories танцовщицы Насти Каменских, команда певицы та и сама Настя находятся в Турции. Звезда остановилась в отеле "Utopia world hotel", что в Анталии.

Напомним, что Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула...".

Ранее Politeka писала, что круглощекую Настю Каменских с трудом узнали даже поклонники: "беременна, что ли?".

A еще Politeka сообщала, что Гросу на вечеринке с Каменских, Сасанчиним и Дикусаром высмеяли за сомнительный образ: "У Пугачевой паклю одолжила?"