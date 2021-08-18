Українська співачка Настя Каменських показала, як проходять її перельоти
Як пише Politeka.net, в Instagram красуні з'явилося відео, зняте в літаку. Настя була одягнена в шорти і просту майку. Вона розляглася на кріслах в літаку і закинула руки за голову. Виглядала артистка дуже втомленою.
"Ще трохи і доберемося", - підписала відео зірка.
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На наступних сторіс співачка вже хвалилася пляжним відпочинком. Красуня зробила селфі, на якому позувала в яскравому рожевому купальнику з мокрим волоссям. Від втоми не залишилося і сліду. На відео Каменських посміхалася і виглядала щасливою.
Відзначимо, що зовсім недавно співачка відпочивала за кордоном зі своїм зірковим чоловіком, продюсером Потапом. Парочка досліджувала нові місця і насолоджувалася відпочинком на яхті. Разом з ними відпочивала найкраща подружка Каменських, колишня дружина Олексія Завгороднього Анна.
Цього разу Каменських, судячи з усього, поєднала відпочинок з роботою.
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