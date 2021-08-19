Відому співачку Настю Каменських запідозрили у вагітності через знімок, який сплив у мережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка кілька років тому стала дружиною свого колеги по сцені Потапа, останнім часом стала об'єктом пильної уваги шанувальників. Все через вагітність, якої так чекають фанати пари. У мережі час від часу з'являються чутки про можливе поповнення в родині артистів, проте вони ніяк не коментують свої плани на дітей.

Нещодавно, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Насті, опублікували її миле фото, яке також викликало підозри у вагітності. На знімку співачка відображена, сидячи в залі для глядачів, на ній блакитна кофтинка і чорна шкіряна куртка, а пишні кучері розпущені в об'ємному укладанні.

У коментарях хтось із шанувальників написав: "Вагітна, чи що?". Однак, далі з'ясувалося, що це знімок архівний, а Каменських на ньому відображена ще до свого кардинального схуднення. Як відомо, зірки зуміла скинути близько 20 кілограмів ваги і довгі роки підтримує свої стрункі форми.

Нагадаємо, Каменських обтягнула свої принади сукнею з блискітками, Потап не встояв: "Круто!".

Як повідомляла Politeka, Каменських у короткій сукні висміяли через нескромне відео з музикантами: "Важка, все трясеться...".

Також Politeka писала, що Каменських засвітила домашню вечірку з вагітною Осадчою і танцюючим Горбуновим: "Ой, Катя красива...".