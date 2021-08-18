Популярна українська співачка Аліна Гросу з'явилася на зйомках нового сезону ЖВЛ і спантеличила іміджем
Популярна молода українська співачка звикла показувати себе в різних образах, дивувати зовнішністю і демонструвати досить незвичайні результати перетворень. Як правило, Аліна вибирає самі неординарні зачіски.
На дні зустрічі з колегами в рамках зйомок для шоу «Життя відомих людей» Аліна спантеличила вибором і вбрання, і новою зачіскою з нарощеним волоссям, завитими в дрібні кучері.
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"Наші зіркові гості❤️ у зйомках для нового сезону ЖЗЛ взяли участь відомі зірки українського шоу-бізнесу😍 Дивись фотографії зі знімального майданчика😉» - йдеться в описі під кадром.
На кадрах можна помітити і Дмитра Дікусара, Романа Сасанчина, Настю Каменських та інших знаменитостей.
"Гросу ніби лялька, зовсім помилковою виглядає; Настя супер🔥, Гросу просто жесть😂; Аліна Госу, голова її, а тіло якесь інше😮; в плечі Дірка; що в Гросу з плечем? Якась вм'ятина?); Супер клас 👍; Бджілка -😢 😢 😢; три Голубка😂; Я все прекрасно розумію ..... але в Гросу що з волоссям? Але головне що вона щаслива і багата !!!!!; Гросу у Пугачової клоччя позичила?» - здивувалися в мережі.
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