Популярная украинская певица Алина Гросу появилась на съемках нового сезона ЖВЛ и озадачила имиджем

Популярная молодая украинская певица привыкла показывать себя в разных образах, удивлять внешностью и демонстрировать довольно необычные результаты преображений. Как правило, Алина выбирает самые неординарные прически.

На дне встречи с коллегами в рамках съемок для шоу «Життя відомих людей» Алина озадачила выбором и наряда, и новой прической с наращенными волосами, завитыми в мелкие кудри.

«Наши звездные гости❤️ В съемках для нового сезона ЖЗЛ приняли участие известные звезды украинского шоу-бизнесу😍 Смотри фотографии со съемочной площадки😉» - говорится в описании под кадром.

На кадрах можно заметить и Дмитрия Дикусара, Романа Сасанчина, Настю Каменских и других знаменитостей.

«Гросу будто кукла, совсем ложной выглядит; Настя супер🔥, Гросу просто жесть😂; Алина Госу, голова её, а тело какое то другое😮; В плече дырка; Что в Гросу с плечом? Какая то вмятина?); Супер класс 👍; Пчелка - 😢😢😢; три голубка😂; Я всё прекрасно понимаю ..... но в Гросу что с волосами? Но главное что она счастлива и богата !!!!!; Гросу у Пугачевой паклю одолжила?» - удивились в сети.

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