Відома українська співачка Аліна Гросу, яка стала однією з суддів у новому проекті "Співають всі", показала кадри відпочинку зі своїм бойфрендом

Артистка близько року пробула в шлюбі з бізнесменом Олександром Комковим, передає Politeka.net. Після розлучення, вона стала часто з'являтися в компанії актора Романа Полянського, заявляючи про дружні стосунки.

А не так давно Гросу і Полянський все ж розповіли, що зустрічаються. Зараз закохані відпочивають в Одесі. Відповідні кадри виконавиця опублікувала у своєму Instagram.

На фото прима позувала на морі, плаваючи на надувному єдинорозі.

"Морського єдинорога вам в стрічку🦄 і побільше приємних вражень на решту 15 днів літа відкрию вам таємницю, я то якраз літо не дуже люблю))) і шалено чекаю осінь і похолодання, влітку від спеки хочеться кидатися в перший же - ліпший фонтан на кожному кроці🤪 а ви тут віддаєте перевагу зимі або літу?",- розповіла Гросу.

За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"русалонька🌹", " теж не люблю літо! І теж чекаю осінь! Скорооооооо!", "Весну😍", " Морська німфа 💙💦🌊💦💙🌊🌊💙💦💦💙Красівушная русалонька🧜 ♀️️", " ти красуня, як завжди🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥я обожнюю летоооо😍😍😍😍😍😍😍", - написали користувачі Мережі.

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