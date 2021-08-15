Известная украинская певица Алина Гросу, которая стала одной из судей в новом проекте "Спіають усі", показала кадры отдыха со своим бойфрендом

Артистка около года пробыла в браке с бизнесменом Александром Комковым, передает Politeka.net. После развода, она стала часто появляться в компании актера Романа Полянского, заявляя о дружеских отношениях.

А не так давно Гросу и Полянский все же рассказали, что встречаются. Сейчас влюбленные отдыхают в Одессе. Соответствующие кадры исполнительница опубликовала в своем Инстаграм.

На фото прима позировала на море, плавая на надувном единороге.

"Морского единорога вам в ленту🦄 И побольше приятных впечатлений на оставшиеся 15 дней лета 😅😭 Открою вам тайну, я то как раз лето не очень люблю))) и безумно жду осень и похолодание, летом от жары хочется бросаться в первый же попавшийся фонтан на каждом шагу🤪 А вы тут предпочитаете зиму или лето?", - рассказала Гросу.

За 10 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"русалочка🌹", "Тоже не люблю лето! И тоже жду осень! Скорооооооо!", "Весну😍", "Морская нимфа 💙💦🌊💦💙🌊🌊💙💦💦💙Красивушная русалочка 🧜‍♀️🌅🌅🌅", "Ты красотка,как всегда🔥🔥🔥🔥🔥🔥Я обожаю летоооо😍😍😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что судья "Співають всі" Алина Гросу в блестящем купальнике засветила формы прямо в воде

Напомним, что Алина Гросу поделилась личными кадрами с новым возлюбленным

A еще Politeka сообщала, что Алина Гросу увлеклась экстримом, потащив за собой бойфренда и родителей



