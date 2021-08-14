Известная украинская певица Алина Гросу, которая участвует в певческом шоу "Співають всі", вместе со своим новым бойфрендом отдыхает в Одессе

Как пишет Politeka.net, популярная 26-летняя певица из Черновцов рассказала поклонникам, что вместе с семьей и своим парнем – российским актером Романом Полянским – уехала в Одессу праздновать День рождения своего отца. Певица весело проводит время на украинском курорте и делится фотографиями с отдыха в своем Instagram.

Так, на этот раз звезда поделилась эффектным фото в фиолетовом купальнике с блестками.

Гросу позировала прямо в море, сидя на надувном круге для купания. Певица показала свой загар после длительного пребывания на отдыхе и засветила стройную фигуру.

"Супер 🔥🔥🔥 ", "Русалочка ❤️🧜🧜🧜", " ну прямо Ухххх🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥", "Какая красивая ❤️❤️❤️ ", "Красотка 😍🔥" , "Просто бомба 💣 😍😍😍 ", "Прям русалка 😍 "," шикарная 🔥🔥🔥😍😍😍 ", " Ой какая ты красивая..) ", "Хоть кто-то остался отдыхать в Украине. Молодец! А то все рвутся за границу будто у нас моря нет", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что судья шоу "Поют все" Гросу поставила на место актрису Анну Трінчер: "Я бы тебя немного надела".

Напомним, что Алина Гросу со своим бойфрендом нарвались на жесткую критику из-за новых фото: "дикари...".

A еще Politeka сообщала, что Гросу удивила размером декольте на фото с братом и сделала признание: "Нас родители клонировали".