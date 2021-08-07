Співачка Аліна Гросу не стримала емоцій, видавши порцію нових фото і розповівши про пригоди з близькими в Одесі

Як відомо, після розлучення у 26-річної Гросу зав'язалися стосунки з актром Романом Полянським, який старший за неї на одинадцять років. Якщо спочатку парочка приховувала свій роман, то тепер всюди з'являються разом і вже не соромляться показувати своїх почуттів на камеру.

Так, зараз Аліна разом з бойфрендом і батьками знаходиться в Одесі. Співачка ризикнула спуститися в знамениті Катакомби. Відповідними кадрами вона поділилася у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"На тому ще стилі, під землею... вивчали всією сім'єю Одеські катакомби) Ви знаєте, що вони найдовші у світі 2700км 😳 😨 Хто був у таких місцях? Було страшно? На останньому фото якраз видно мій погляд на тлі пилки)", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багатьох вразили не стільки підземні ходи, як зовнішність співачки, в касці й чорній сукні.

"Приголомшливо красива дівчина!!! Спасибі за ту радість, яку ви нам даруєте... Всього Вам самого доброго!"

"Як же ви всі прекрасні❤️"

"Ну... реально Барбі"

"І смілива ❤️"

"Екстремали ви"

"Як сказала моя дочка і я повторю. Ви така проста, справжня, звичайна❤️ без зайвого пафосу 🙌"

"Красива пара, але занадто Аліна вже штучно виглядає"

"Блін, таке відчуття, що Аліна лялька. Навіщо було себе так переробляти, міміка якась ну ніяка"

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