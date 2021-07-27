Известная певица и актриса Алина Гросу поделилась жаркими пляжными фото с новым бойфрендом Романом Полянским

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Алина Гросу, которая поразила сходством с молодой Тиной Кароль из-за пышных кудрей, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась пикантными кадрами с новым возлюбленным – героем собственных клипов Романом Полянским.

На новых снимках Алина и ее бойфренд запечатлены на пляже, они прижимаются друг другу, уже не скрывая своих чувств. Перед камерой певица появилась в соблазнительном бирюзовом купальнике интересного фасона, который подчеркнул упругое декольте и румяный загар. Ее пышный кудри собраны в небрежную прическу, а на лице модные солнцезащитные очки. Роман рядом с ней позирует в одних плавках и нежно прижимает девушку к себе.

Пользователи тут же принялись комментировать новые фото Гросу и ее возлюбленного: "Вы такие классные", "Вы такие классные, ребята! Счастья и большой любви вам", "Какие красивые", "А он любит сладкое? Приятно видеть счастье!", "Очень красивая пара", "Красивые", "Приятного отдыха", "Какие красивые, хорошего вам отдыха".

Напомним, Певица Алина Гросу поделилась неожиданными подробностями личной жизни: "Я сожалею, что…".

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