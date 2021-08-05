Известная украинская певица Алина Гросу в необычном имидже показала отдых с новым возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "ЖВЛ" в соцсети Instagram опубликовали очаровательное фото певицы Алины Гросу, которая недавно развелась с мужем, с ее новым парнем Романом Полянским. Многие помнят Рому в роли красавца-героя большинства клипов певицы. Она долго утверждала, что они просто друзья, но теперь похоже, больше не скрывают романтические отношения.

На снимке Алина и Роман запечатлены на фоне потрясающего морского пейзажа, похоже, они отправились вместе на отдых. Как видно, девушка снова сменила имидж – она позирует на фото с пышной кудрявой шевелюрой, которая напомнила фанатам прическу Оли Поляковой. Гросу и ее парень мило улыбаются в объектив камеры и выглядят счастливыми.

Пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Не похожа на себя совсем, на фото тётя лет 40", "Сначала подумала, что это Полякова", "Да, очень красивая пара", "О Боже, она хоть успела развестись со своим мальчиком? Так все быстро происходит", "Он красивый, а она как клоун возле него", "А что, они теперь вместе?", "На Олю Полякову похожа на этом фото", "Гросу? Как она себя изменила. Я думала Полякова с кем то. Такой старой для её возраста сделали", "Что она с собой сделала?".

Напомним, Алина Гросу со своим бойфрендом нарвались на жесткую критику из-за новых фото: "Дикари…".

Как сообщала Politeka, Гросу удивила размером декольте на фото с братом и сделала признание: "Нас родители клонировали".

Также Politeka писала, что Гросу в платье с разрезом не справилась с ветром, засветив достоинства фигуры: "Текила, лайм и понеслась".