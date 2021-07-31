Украинская певица Алина Гросу показала, как проводит время на яхте
Как пишет Politeka.net, Алина Гросу стала популярной еще в маленьком возрасте. И сейчас красотка продолжает свое творчество, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Алина появилась в платье. Девушка была у края яхты, позволив платью развиваться на ветру. У красотки была пышная прическа, которую она с удовольствием демонстрировала на видео.
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Всем ярких, вдохновляющих выходных", - написала Алина.
Фанаты посмотрели более 10 тысяч раз и написали комментарии:
"Красиво", "Супер, красотка", "И вам хороших выходных", "Ты нереально красивая Алиночка", "Текила, лайм - это оно... Вот только не суждено...всё потрачено", "Хорошо, когда есть возможность так отдохнуть", "А я дикая пьяная душа моя рваная и так далее".
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