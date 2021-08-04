Известная 26-летняя украинская певица из Черновцов Алина Гросу вместе со своим новым бойфрендом и семьей посетили дельфинарий в Одессе

Как пишет Politeka.net, несмотря на плотный график (Алина Гросу принимает участие в съемках нового вокального шоу "Співають всі") певица находит время на себя. Так, на этот раз в своем Instagram Гросу рассказала поклонникам, что она с семьей и своим парнем – российским актером Романом Полянским – поехала в Одессу праздновать День рождения своего отца. Там девушка решила посетить дельфинарий "Немо" и поплавать с дельфинами.

"Это любовь ❤️🔥🌊🐬 спасибо за чудеса организатору этого дня! Спасибо за невероятные эмоции любимым дельфинам @nemo_hotel_odessa 🤗🤗🤗 Мы с семьей счастливы до невозможности 😊 ", - делится впечатлениями певица.

Алина Гросу опубликовала серию фото, где она с Романом Полянским плавают с дельфинами и развлекаются. Однако поклонники артистки не разделили восхищение Алины и раскритиковали ее.

"Алина, очень грустно от того, что вы замечательный человек, прекрасный артист, публичное лицо пропагандируете и спонсируете содержание животных в неволе. Свою рыбу и витамины они получают за выполнение трюков. Попробуйте встать на их место - пожить в ограниченном пространстве и поработать за еду ...", "Дикари @nemo_hotel_odessa 😢😢😢 Бедные детки, живут в аду🐬💔 Когда уже прекратится эта бессмысленная и беспощадная эксплуатация бедных животных? 😢", - пишут пользователи сети.

Зато Гросу не стала сдерживаться и написала комментаторам, что ничего не пропагандирует, а лишь делится своими эмоциями. Более того, каждый имеет право на свое мнение.

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