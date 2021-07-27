Відома співачка і актриса Аліна Гросу поділилася спекотними пляжними фото з новим бойфрендом Романом Полянським

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Аліна Гросу, яка вразила схожістю з молодою Тіною Кароль через пишні кучері, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася пікантними кадрами з новим коханим-героєм власних кліпів Романом Полянським.

На нових знімках Аліна і її бойфренд відображені на пляжі, вони притискаються один одному, вже не приховуючи своїх почуттів. Перед камерою співачка з'явилася в спокусливому бірюзовому купальнику цікавого фасону, який підкреслив пружне декольте і рум'яну засмагу. Її пишний кучері зібрані в недбалу зачіску, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. Роман поруч з нею позує в одних плавках і ніжно притискає дівчину до себе.

Користувачі тут же почали коментувати нові фото Гросу і її коханого: "Ви такі класні", "Ви такі класні! Щастя і великої любові вам", "Які красиві", "А він любить солодке? Приємно бачити щастя!", "Дуже красива пара", "Красиві", "Приємного відпочинку", "Які красиві, гарного Вам відпочинку".

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