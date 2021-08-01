Украинская певица и актриса Алина Гросу растрогала фанатов фотоснимком с младшим братом
Как пишет Politeka.net, исполнительница разместила снимок на своей странице в Инстаграм.
«Кто тут самый красивый мальчик?🤗🤗», - спросила Алина у своих фанатов.
Кучерявая блондинка с ярким макияжем сделала селфи с малышом Михаилом, которому в конце месяца исполнится 4 года.
Красотка была в черном платье на тоненьких бретельках, демонстрируя упругие формы в глубоком декольте.
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А вот мальчик выглядел очень серьезным на фото.
Трогательный снимок никого не оставили равнодушным. Пользователи кинулись комментировать увиденное, отметив, что Миша очень похож на свою старшую сестру.
"Божеее, какие милахииии😍",
"Взрослый уже",
"Как вы похожи", - пишут в сети.
Сама Гросу решила ответить на один из комментариев с юмором.
"Нас родители клонировали наверное", - написала певица.
К слову, Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. У нее есть старший брат по матери – 33-летний Роман.
Младший брат певицы, Михаил, родился 31 августа 2017 года.
На момент рождения младшего брата отцу певицы, Михаилу Гросу, было 50 лет, ее маме – Анне Гросу – 54 года.
Напомним, что Гросу в распахнутом платье пообещала украинцам невероятный сюрприз: "Будет горячо и жарко".
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