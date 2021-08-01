Украинская певица и актриса Алина Гросу растрогала фанатов фотоснимком с младшим братом

Как пишет Politeka.net, исполнительница разместила снимок на своей странице в Инстаграм.

«Кто тут самый красивый мальчик?🤗🤗», - спросила Алина у своих фанатов.

Кучерявая блондинка с ярким макияжем сделала селфи с малышом Михаилом, которому в конце месяца исполнится 4 года.

Красотка была в черном платье на тоненьких бретельках, демонстрируя упругие формы в глубоком декольте.

А вот мальчик выглядел очень серьезным на фото.

Трогательный снимок никого не оставили равнодушным. Пользователи кинулись комментировать увиденное, отметив, что Миша очень похож на свою старшую сестру.

"Божеее, какие милахииии😍",

"Взрослый уже",

"Как вы похожи", - пишут в сети.

Сама Гросу решила ответить на один из комментариев с юмором.

"Нас родители клонировали наверное", - написала певица.

К слову, Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. У нее есть старший брат по матери – 33-летний Роман.

Младший брат певицы, Михаил, родился 31 августа 2017 года.



На момент рождения младшего брата отцу певицы, Михаилу Гросу, было 50 лет, ее маме – Анне Гросу – 54 года.

Напомним, что Гросу в распахнутом платье пообещала украинцам невероятный сюрприз: "Будет горячо и жарко".

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