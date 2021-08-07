Певица Алина Гросу не сдержала эмоций, выдав порцию новых фото и рассказав о приключениях с близкими в Одессе
Как известно, после развода у 26-летней Гросу завязались отношения с актром Романом Полянским, который старше ее на одиннадцать лет. Если вначале парочка скрывала свой роман, то теперь всюду появляются вместе и уже не стесняются показывать своих чувств на камеру.
Так, сейчс Алина вместе с бойфрендом и родителями находится в Одессе. Певица рискнула спуститься в знаменитые Катакомбы. Соответствующими кадрами она поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
"На том еще стиле, под землей... изучали всей семьей Одесские катакомбы) вы знаете, что они самые длинные в мире 2700км 😳😨 кто был в таких местах? Было страшно? На последнем фото как раз виден мой взгляд на фоне пилы)", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многих поразили не столь подземные ходы, как внешность певицы, в каске и черном платье.
"Обалденно красивая девушка!!! Спасибо за ту радость, которую Вы нам дарите... Всего Вам самого доброго!"
"Как же вы все прекрасны❤️"
"Ну... реально Барби"
"И смелая ❤️"
"Экстремалы вы"
"Как сказала моя дочь и я повторю. Вы такая простая, настоящая, обычная❤️ без лишнего пафоса 🙌"
"Красивая пара, но слишком Алина уж искусственно выглядит"
"Блин, такое ощущение, что Алина кукла. Зачем было себя так переделывать, мимика какая-то ну никакая"
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