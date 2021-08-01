Українська співачка і актриса Аліна Гросу зворушила фанатів фотознімком з молодшим братом

Як пише Politeka.net, виконавиця розмістила знімок на своїй сторінці в Instagram.

"Хто тут найкрасивіший хлопчик?🤗 🤗 ", - запитала Аліна у своїх фанатів.

Кучерява блондинка з яскравим макіяжем зробила селфі з малюком Михайлом, якому в кінці місяця виповниться 4 роки.

Красуня була в чорній сукні на тоненьких бретельках, демонструючи пружні форми в глибокому декольте.

А ось хлопчик виглядав дуже серйозним на фото.

Зворушливий знімок нікого не залишили байдужим. Користувачі кинулися коментувати побачене, зазначивши, що Міша дуже схожий на свою старшу сестру.

"Божеее, які милахииии😍",

"Дорослий вже",

"Як ви схожі", - пишуть в мережі.

Сама Гросу вирішила відповісти на один з коментарів з гумором.

"Нас батьки клонували напевно", - написала співачка.

До слова, Аліна Гросу народилася 8 червня 1995 року в Чернівцях. У неї є старший брат по матері-33-річний Роман.

Молодший брат співачки, Михайло, народився 31 Серпня 2017 року.



На момент народження молодшого брата батькові співачки, Михайлу Гросу, було 50 років, її мамі – Ганні Гросу – 54 роки.

Нагадаємо, що Гросу в розкритій сукні пообіцяла українцям неймовірний сюрприз:"буде гаряче і жарко".

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