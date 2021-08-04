Відома 26-річна українська співачка з Чернівців Аліна Гросу разом зі своїм новим бойфрендом та сім’єю відвідали дельфінарій в Одесі

Як пише Politeka.net, попри щільний графік (Аліна Гросу бере участь у зйомках нового вокального шоу "Співають всі") співачка має час на себе. Так, цього разу у своєму Instagram Гросу розповіла шанувальникам, що вона з сім’єю та своїм хлопцем – російським актором Романом Полянським – поїхала в Одесу святкувати День народження свого батька. Там дівчина вирішила відвідати дельфінарій "Немо" та поплавати з дельфінами.

"Це любов ❤️🔥🌊🐬 Дякую за чудеса організатору цього дня! Дякую за неймовірні емоції коханим дельфінам @nemo_hotel_odessa 🤗🤗🤗 Ми з сім'єю щасливі до неможливості 😊", - ділиться враженнями співачка.

Аліна Гросу опублікувала серію фото, де вона з Романом Полянським плавають з дельфінами та розважаються. Однак шанувальники артистки не розділили захоплення Аліни та розкритикували її.

"Аліна, дуже сумно від того, що Ви чудова людина, прекрасний артист, публічна особа пропагуєте і спонсоруєте утримання тварин у неволі. Свою рибу і вітаміни вони отримують за виконання трюків. Спробуйте встати на їх місце - пожити в обмеженому просторі і попрацювати за їжу ...", "Дикуни @nemo_hotel_odessa 😢😢😢 Бідні дітки, живуть в пеклі🐬💔 Коли вже припиниться ця безглузда і нещадна експлуатація бідних тварин? 😢", - пишуть користувачі мережі.

Натомість Гросу не стала стримуватися й написала коментаторам, що нічого не пропагує, а лише ділиться своїми емоціями. Ба більше, кожен має право на свою думку.

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А ще Politeka повідомляла, що непередбачене сталося з Аліною Гросу на шоу з Остапчуком і Могилевською: "Мені боляче...".