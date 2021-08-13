Дві яскраві зірки Аліна Гросу і Анна Трінчер обговорили зовнішність один одної і не тільки, а також хто кого "скопіював"

Цікавий момент потрапив на камеру. Так, ведучий SecretShow Ваня Рассел вирішив провести рум-тур по знімальних павільйонах "Співають всі". Допомогти йому погодилася одна із зіркової сотні - актриса й співачка Анна Трінчер.

Дівчина помітила Аліну Гросу, ще одну суддю проекту, що відпочивала на кріслі-груші, і кинулася до неї. Відповідні кадри опубліковані на YouTube, передаває Politeka.net.

"Я б тебе трохи одягла, але просто нечесно було б по відношенню до інших артистів...,- видала Гросу, окинувши Трінчер оцінюючим поглядом.

У дівчат сталася суперечка через їх останні хіти. Так вийшло, що одна за однією вийшли пісні зі схожими назвами: спочатку у Трінчер - "Малинове волосся", а потім у Гросу - "Малинові губи".

Поговоривши про одяг і манікюр, Анна торкнулася і цього "збігу":

"Розумієте, артист не тільки за моїми нігтями стежить, а ще й за моїми піснями, - камінь в город Аліни. - Тому що "Малинові губи" вийшли після "Малинового волосся". Що ти скажеш щодо цієї ситуації?"

"Знаєш, ще у дуже багатьох артистів... малиновий світанок, малинове вино і все таке... Так що, не можна сказати, що хтось копіює іншого тільки через одне слово", - висловилася Гросу.

"Як добре, що моє "Малинове волосся" було першим!", - посміялася у відповідь Тринчер.

Нагадаємо, Аліна Гросу захопилася екстримом, потягнувши за собою бойфренда і батьків: "під землею..."

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