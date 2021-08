Ведущий SecretShow нового телепроекта" Поют все " Ваня Рассел и одна из звездных судей Анна Тринчер упали со сцены

Как пишет Politeka.net, 21 августа 2021 года в 21:00 на телеканале ТРК "Украина" состоится премьера нового певческого шоу "Співають всі", которое является адаптацией проекта All Together Now.

Недавно, на официальной странице шоу в YouTube ведущий SecretShow решил провести рум-тур по съемочным павильонам "Співають всі". Помочь Ване Расселу согласилась одна из звездных судей – актриса и певица Анна Тринчер.

Так, зрителям показали грим-зону, место, где звезды обедают, комнату, где хранят все костюмы, место, где судьи шоу распеваются и многое другое. Кроме этого, Рассел и Тринчер взяли интервью у судей шоу и показали зрителям главную сцену проекта. Так, Рассел решил снести Тринчер со сцены на руках, однако оступился и они упали.

К счастью, звезды не получили серьезных травм и позже посмеялись над этой ситуацией.

