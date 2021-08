На офіційній сторінці телепроєкту "Співають всі" оприлюднили точну дату та годину прем’єри нового шоу

Як пише Politeka.net, "Співають всі" – нове музичне талант-шоу, прем’єра якого відбудеться 21 серпня 2021 року о 21:00 на телеканалі ТРК "Україна". Зауважимо, що це талант-шоу є адаптацією грандіозного проєкту за всесвітньо відомим форматом All Together Now.

"Ми знаємо, що ви будете робити о 21:00 в суботу 21 серпня! Дивитись найвокальніше шоу «Співають всі!» на @kanalukraina. І не заперечуйте!😉", - пишуть на офіційній сторінці шоу в Instagram.

Як відомо, вести шоу запросили популярного українського ведучого Володимира Остапчука.

Зірковими суддями стануть Jerry Heil, Анна Трінчер, Аліна Гросу, Артем Пивоваров, Оля Цибульська, Міла Нітіч, Сергій Лазановський та інші знаменитості, однак у спірних моментах рішення буде приймати капітан команди – Наталія Могилевська. Переможця шоу очікує виграш у розмірі 500 000 гривень.

