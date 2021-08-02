Бек-вокалістка Вєрки Сердючки та інших зірок, Ольга Нека, вирішила знятися в шоу

Ольга Нека багато років займається творчістю. Співачка працювала бек-вокалісткою українських зірок, а також співає у багатьох популярних проектах.

Однак співачка вирішила не зупинятися на досягнутому, і тепер вона знімається в новому шоу "Співають всі", де капітаном виступає відома виконавиця Наталія Могилевська, пише РБК.

Ольга Нека "втекла" від Андрія Данилка (Вєрки Сердючки) і стала одним з членів журі нового шоу. До слова, в проекті буде 100 суддів.

За словами співачки, на шоу і за лаштунками вона не грає і завжди залишається сама собою. Вона також виховує дітей, щоб ті не боялися проявляти свої сильні сторони.

Ольга мріє побудувати сольну кар'єру. Зараз вона займається власним проектом і хоче, щоб її ім'я стало працювати на неї.

Нека повідомила, що завдяки проектам і виступами з артистами, вона вже побувала на всіх найкращих сценах світу, але зараз вона хоче опинитися в цих же місцях, як самостійна одиниця.

"Адже одна справа, коли ти є членом команди і артефактом чийогось проекту, а інша справа, коли ти виходиш до глядача, вже будучи сам в авангарді",-поділилася співачка.

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