Співачка Міша Романова, подруга Макса Барських, показалася на новому українському шоу
Як пише Politeka.net, Міша Романова є популярною українською співачкою. Красуня співала у ВІА Гре, а зараз зайнята сольною кар'єрою і дружбою з Максом Барських, з яким за чутками в мережі, дівчина крутить роман, але Міша і Макс спростовують цю інформацію.
Романова вирішила зайнятися новим проектом - "Співають всі", на якому вже встигла показати кілька ефектних нарядів. Фото її образів опубліковані були в Instagram.
"Червона і чорна, яке плаття експерта самого вокального шоу" Співають всі" Міші Романової йде їй більше", - написано було на сторінці"Зоряний шлях".
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Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:
"Ніяка, потрібно відкривати або зону декольте, або міні, а все разом виглядає надто вульгарно", " а різниця? Довжина одна, що там, що там видно декольте? Хоча б різні фасони б взяли".
Нагадаємо, подруга Макса Барських в занадто короткій сукні потрясла видом за лаштунками "Співають всі"
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