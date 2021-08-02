Співачка Міша Романова, подруга Макса Барських, показалася на новому українському шоу

Як пише Politeka.net, Міша Романова є популярною українською співачкою. Красуня співала у ВІА Гре, а зараз зайнята сольною кар'єрою і дружбою з Максом Барських, з яким за чутками в мережі, дівчина крутить роман, але Міша і Макс спростовують цю інформацію.

Романова вирішила зайнятися новим проектом - "Співають всі", на якому вже встигла показати кілька ефектних нарядів. Фото її образів опубліковані були в Instagram.

"Червона і чорна, яке плаття експерта самого вокального шоу" Співають всі" Міші Романової йде їй більше", - написано було на сторінці"Зоряний шлях".

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Ніяка, потрібно відкривати або зону декольте, або міні, а все разом виглядає надто вульгарно", " а різниця? Довжина одна, що там, що там видно декольте? Хоча б різні фасони б взяли".

Нагадаємо, подруга Макса Барських в занадто короткій сукні потрясла видом за лаштунками "Співають всі"

А ще Politeka писала, що подруга Макса Барських в екстра-міні вразила надто глибоким декольте

Також Politeka повідомляла, що подруга Макса Барських в одному плащі показала, наскільки ідеальна її фігура



