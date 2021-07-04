Популярная украинская певица и бывшая солистка ВИА Гры Миша Романова показала «опасное» фото в одном пиджаке на фоне полицейской машины

После своего ухода из ВИА Гры Миша активно продвигается как сольная певица. Артистка близко дружит с другим известным певцом – Максом Барских. Исполнителям неоднократно приписывали роман, однако подтверждения этих слухов так и не появилось.

Недавно Романова сообщила фанатам, что готовится к новому проекту. А теперь певица радует поклонников свежими фото в своем Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на новом снимке звезда удивила рискованным образом.

Так, на фото Романова предстала в ярко-оранжевом пиджаке и босоножках. Другой одежды на певице не было видно. Из-за глубоко выреза на пиджаке поклонники смогли рассмотреть впечатляющие формы красотки.

В таком нескромном виде Миша позировала, облокотившись на полицейскую машину. Впрочем, авто оказалось не настоящим: на нем красовалась надпись «Полиция Троещины» на английском языке.

«Ищу особо опасных», - подписала снимок Романова.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Все-таки школа МВД была для тебя», «Крута», «кажется тебе идет все!», «Люблю, но не нравится, вульгарно», - пишут люди.

Напомним, подруга Макса Барских в платье с пайетками показала декольте во всей красе.

Как сообщала Politeka, подруга Макса Барских впечатлила размерами сочных форм, распахнув накидку.

Также Politeka писала, что подруга Макса Барских и экс-ВИА Гра Романова заинтриговала видом в платье из блесток.