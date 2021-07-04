Известная украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских, а также бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Миша Романова настолько популярная певица, что даже была солисткой группы ВИА Гра. Сейчас красотка строит сольную карьеру и воспитывает маленького сына. Также певица дружит с украинским поп-исполнителем Максом Барских, с которым ей приписывают роман.
Миша не забывает и о социальных сетях, радуя фанатов интересными образами. В этот раз девушка опубликовала фото, на котором была в платье с тоненькими бретельками. Романова покружилась перед камерой, наслаждаясь музыкой.
"Что у нас сегодня по яркости?", - написала Миша под публикацией.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, ведь они были выложены в сторис Инстаграм, где подобного функционала не существует.
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