Украинская певица Миша Романова в маленьком наряде с блестками показала новую себя

Популярная в Инстаграм красавица является не только любителем жарких фотосессий. Девушка по-прежнему продолжает свою музыкальную карьеру и после того, как прекратила выступать в группе «ВИА Гра».

К слову, Миша старается рассказывать о своем творчестве довольно много, но не забывает и делиться личным, а также говорить о своей жизни и сыне. Кроме того, певица дружит с Максом Барских, из-за чего им постоянно приписывают роман, а после совместных кадров коллег и друзей часто возникают бурные реакции в сети.

В этот раз Миша привлекла внимание нетипичным для себя образом. Черный наряд из пайеток, глубокое декольте и минимум деталей на черно-белом кадре смотрелись весьма хорошо. Простая прическа, макияж с акцентом на выразительный взгляд и простые украшения не оставляют равнодушными:

«Красотка😍; Wow😍❤️; О-о, несётся буря 🔥; убила меня своей красотой 🥵🔫❤️; Это очень 🔥; Восхитительно 😮; Я надеюсь, сегодня будет не одна такая горячая фоточка😍🔥; Кошечка🔥; Моя хорошая. Красотулечка.🔥👏; Очень недурно ❤️; Магия чёрно—белого фото…вы—околдовываете взглядом…».

Напомним, подруга Макса Барских и экс-ВИА Гра Романова понежилась в ванной на камеру: "Просто огонь".

Как сообщала Politeka, подруга Макса Барских Романова опасно наклонилась в леопардовом платье с декольте: "Украшаешь собой все".

Также Politeka писала, что подруга Макса Барских и экс-ВИА Гра Романова похвасталась своими формами в душе: «Вот это шары».