Украинская певица Миша Романова в маленьком наряде с блестками показала новую себя
Популярная в Инстаграм красавица является не только любителем жарких фотосессий. Девушка по-прежнему продолжает свою музыкальную карьеру и после того, как прекратила выступать в группе «ВИА Гра».
К слову, Миша старается рассказывать о своем творчестве довольно много, но не забывает и делиться личным, а также говорить о своей жизни и сыне. Кроме того, певица дружит с Максом Барских, из-за чего им постоянно приписывают роман, а после совместных кадров коллег и друзей часто возникают бурные реакции в сети.
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В этот раз Миша привлекла внимание нетипичным для себя образом. Черный наряд из пайеток, глубокое декольте и минимум деталей на черно-белом кадре смотрелись весьма хорошо. Простая прическа, макияж с акцентом на выразительный взгляд и простые украшения не оставляют равнодушными:
«Красотка😍; Wow😍❤️; О-о, несётся буря 🔥; убила меня своей красотой 🥵🔫❤️; Это очень 🔥; Восхитительно 😮; Я надеюсь, сегодня будет не одна такая горячая фоточка😍🔥; Кошечка🔥; Моя хорошая. Красотулечка.🔥👏; Очень недурно ❤️; Магия чёрно—белого фото…вы—околдовываете взглядом…».
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