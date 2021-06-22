Известная украинская певица Миша Романова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и подружка Макса Барских, показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Миша Романова успела построить карьеру успешной певицы. Красотка обладает эффектными формами, а еще дружит с Максом Барских, с которым ей приписывают роман. Сейчас девушка решила отправится на отдых в Турцию и делится в Инстаграм провокационными фото.

На снимке, который Миша опубликовала в этот раз, девушка была в роскошной ванной. Девушка смотрела в камеру, не стесняясь показать эффектные формы.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Эрику Герцег, а также написали комплименты роскошной блондинке:

"А можно матюкаться?", "Люблю", "Огонь", "Ты просто огонь", "Мишенька , ты очень красивая надеюсь у тебя будет мужчина который будет любить тебя".

Сообщалось, что экс-солистка группы «ВИА Гра», украинская певица Миша Романова впечатлила видом в прозрачном комбинезоне.

На свежих фото Миша появилась в просвещающемся черном комбинезоне, который, к тому же, был очень коротким. Романова не стала надевать под комбинезон нижнее белье, засветив свои аппетитные формы.

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