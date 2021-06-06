Певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра" вышла к морю в купальнике и рассказала о проблеме

Как передает Politeka.net, пляжный снимок 30-летняя красотка выложила у себя в Инстаграм.

Сейчас Миша Романова, которая называет певца Макса Барских своим близким другом, улетела на отдых в жаркую Турцию. Там она нежится на пляже, принимает солнечные ванны и не забывает дразнить поклонников своей сочной фигурой в купальниках.

Для нового фото она выбрала оранжевое бикини на завязках.

Красотка приняла соблазнительную позу, показав свои формы с лучшего ракурса. Однако, как выяснилось, девушку некому фотографировать на отдыхе. Об этом она сообщила своим фанаткам.

«Проблемка🤣Некому меня фоткать😒Девочки, откроем курсы по фоткам для парней?😅», - подписала снимок Миша Романова.

Пользователи не поскупились на вомплименты внешних данным бывшей виагрянки.

"Дива",

"Моя ты красота",

"Судя по фото, есть кому фотографировать",

"Я могу фоткать",

"Моя горячая", - пишут в сети.

Ранее в интервью Миша делилась деталями, что происходит между ними с Максом:

"Мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают, как они видят это со своей стороны".

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