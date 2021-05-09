Экс-"ВИА Гра" Миша Романова порадовала поклонников ярким фото, кайфуя на курорте в Турции

30-летняя красотка, близкая подруга артиста Макса Барского (поговоривали даже, что он является отцом ее ребенка) отправилась на побережье Турции вместе с маленьким сыном, которому в июле должно исполниться три года.

Кроме вечерних выходов в свет в роскошных нарядах и пляжных фотосессий в бикини, Миша также много времени уделяет досугу с Мартином (так зовут ее малыша). В частности, на новом фото, которым певица поделилась у себя в Инстаграм, она предстала вместе с сыном и его подружкой в бассейне, передает Politeka.net.

Дети сидели на надувном крокодильчике, а Романова в купальнике примостилась сзади, одной рукой придерживая Мартина, а другую подняв вверх. Брызги, улыбки и неподдельные эмоции радости - сделали этот снимок "живым".

Миша решила посвятить пост Дню матери, который выпал на 9 мая, поздравив всех причастных.

"Мамочки, с праздником ❤️", - написала она и получила в ответ пожелания от пользователей в комментариях:

"Да, всех мамочек и остальных с Праздником Великой Победы!"

"Миша, день матери это хороший праздник, я тебя поздравляю❤️"

К слову, Романова, которой приписывают роман с Максом Барских из того же города, откуда и он - Херсона. Более того, они знакомы еще со школьных лет и в одночасье уехали в столицу покорять большую сцену.

Ранее в интервью Миша делилась деталями, что происходит между ними с Максом:

"Мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают, как они видят это со своей стороны".

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