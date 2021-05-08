Певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась приятными моментами с отдыха в теплых краях

Известная исполнительница на майские праздники, как и большинство звезд шоубизнеса, улетела за границу.

Так, Миша Романова со своим маленьким сыном выбрала для отдыха турецкое побережье и не забывает делится ярким контентом со своими поклонниками в Инстаграм, передает Politeka.net

На свежем снимке Миша Романова, которая тесно дружит с поп-певцом Максом Барских, засветила свою точенную фигурку в золотистом сарафане, с глубоким вырезом на бюсте.

Свой роскошный образ экс-«ВИА Гра» дополнила золотистыми босоножками и укладкой с волнистыми волосами, которые ниспадали по плечам.

Также красотка не забыла поделится своими мыслями насчет путешествий.

«Недавно услышала фразу, что путешествия, как бриллианты, украшают цепочку наших будней💎А ведь правда, все эти эмоции в путешествиях бесценны. Хочется наслаждаться каждым моментом до последней капли🍸», - написала она.

Фолловеры восхитились внешним видом певицы, отметив ее роскошную фигуру.

"Какая красивая фигура😍 Поделитесь рецептом (питание, вид спорта)",

"Изумительная красотка!!!!Миша ты чудесный человечек!!!!❤️🔥",

"Хорошие слова,я когда нахожусь на отдыхе,и когда уже поднадаедает, я всегда взбадриваю себя похожими словами.😍❤️🔥",

"Барби", "Лакшери дива", "Роскошь", - пишут в сети.

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