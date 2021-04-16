Известная певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показала себя в мини-платье
Как пишет Politeka.net, Миша стала очень популярна после своего участия в проекте "ВИА Гра". И хотя красотка давно не поет в культовом коллективе, сейчас девушка в центре внимания из-за дружбы с Максом Барских, которые многие считают не просто другом. Не забывает девушка и о социальных сетях, где публикует интересные и провокационные образы.
Этот раз не стал исключением, ведь Миша Романова показала стильный образ в мини-платье с открытыми плечами и пушистым декольте. Девушка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, хвастаясь худыми ножками.
"Милое платьечко. Только я сзади не застегнула. Хоть бери и беги к соседям, которых я затопила", - сказала красотка в ролике.
Фанаты не стали ставить лайки или писать комментарии, но обычно звезду не оставляют без комплиментов: "Миша Романова, вы очень красивая девушка, эффектная и соблазнительная".
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Артистка предстала с красивой прической, а макияж подчеркнул ее большие глаза. Миша кокетливо пошалила язычком, выставив его и улыбнувшись.
"С добрым утром! Желаю всем хорошо и плодотворно провести день. Будьте на позитиве!", - написала Миша.
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