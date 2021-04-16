Известная певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показала себя в мини-платье

Как пишет Politeka.net, Миша стала очень популярна после своего участия в проекте "ВИА Гра". И хотя красотка давно не поет в культовом коллективе, сейчас девушка в центре внимания из-за дружбы с Максом Барских, которые многие считают не просто другом. Не забывает девушка и о социальных сетях, где публикует интересные и провокационные образы.

Этот раз не стал исключением, ведь Миша Романова показала стильный образ в мини-платье с открытыми плечами и пушистым декольте. Девушка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, хвастаясь худыми ножками.



"Милое платьечко. Только я сзади не застегнула. Хоть бери и беги к соседям, которых я затопила", - сказала красотка в ролике.

Фанаты не стали ставить лайки или писать комментарии, но обычно звезду не оставляют без комплиментов: "Миша Романова, вы очень красивая девушка, эффектная и соблазнительная".

Мы писали, что Миша Романова покорила внешностью крупным планом.

Артистка предстала с красивой прической, а макияж подчеркнул ее большие глаза. Миша кокетливо пошалила язычком, выставив его и улыбнувшись.

"С добрым утром! Желаю всем хорошо и плодотворно провести день. Будьте на позитиве!", - написала Миша.

Напомним, подруга Макса Барских из ВИА Гры, показав животик, призналась, как назовет дочь

А еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Романова призналась, что сейчас у нее с Максом Барских и где отец ее ребенка

Также Politeka писала, что пышногрудая подруга Макса Барских без лифа позволила заглянуть под пиджак



