Известная певица Миша Романова, подруга Макса Барских, впервые за долгое время заговорила о личной жизни
Как известно, после рождения ребенка Миша сильно изменилась и теперь удовольствием сочетает материнство и творчество, ведь работа на сцене перед зрителем — это главное для артиста. Тем не менее, воспитывает ребенка Романова одна, так как отец ребенка отказывается даже общаться с ними.
Во время ответов на вопросы фанатов в Сторисах, Миша заявила, что сейчас отец не хочет с ними общаться. В то же время не обошлось и без обсуждения темы личной жизни певицы с певцом и коллегой, а также крестным ее сына – Максом Барских.
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К слову, обоим артистам уже давно приписывают роман, а Макса даже называют отцом сына Миши, Мартина, ведь сам артист очень хорошо относится к семье Романовой.
"Вы в ссоре? - спросила фанаты. Миша заявила, что у нее с Максом прекрасные отношения, однако есть одно но: «Я очень ответственно отношусь к работе. И мои саундчеки начинаются с девяти утра», - так прокомментировала Романова слова о том, почему в последнее время не виделась с Максом.
Также девушка в шутку отметила, что ждет артистка из Америки: «Пока записываю вокал и пеку торты», - написала Миша на фото торта с из собственными изображениями.
Отметим, Миша Романова успела построить карьеру успешной певицы, выступая даже в легендарной группе "ВИА Гра". При этом красотка скрывает личную жизнь, ведь в ее прошлом, как можно заметить, были свои сложности. В целом, девушка также ведет активно социальные сети, где частенько публикует провокационные снимки.
Ранее Миша звастнула образом в пиджаке на голое тело, не надев даже бюстгальтер, позируя в гримерке.
"Мишенька, все", "Великолепно", "Да там уверенная 4-рка" "Очень идет цвет", "У меня утюг такой же дома", ""Улыбочка", "На всех фото, мечта любого идиота, прекрасна и днем прекрасна и ночью,я даже не вру, все знают точно...", - ответили в сети.
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