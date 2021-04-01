Известная украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы ВИА Гра, подруга и кума Макса Барских, растаяла в объятиях известного блогера

Как передает Politeka.net, Миша Романова прославилась благодаря ВИА Гре, но из-за беременности вынуждена была покинуть коллектив. Сейчас она строит сольную карьеру. В этом ей помогает близкий друг Макс Барских, с которым ей долгое время приписывали роман. Как рассказывал Макс в одном из интервью, он взялся продюсировать Романову. Именно он посоветовал красотке перекраситься в блондинку.

На свежем фото певица позировала в обнимку с блогером и тиктокером Олегом Машуковским. Миша была одета в телесного цвета боди и красную юбку. Выглядела она очень соблазнительно. Образ дополнили очки, которые скрыли лицо эффектной блондинки.

«Мы с @misharomanova задумали сделать коллаборацию, как думаете что это будет!?», - подписал фото блогер.

В комментариях звездной парочке оставили массу приятных слов.

«Кстати она тут похожа на твою сестру», «Вау какой краш, моя сестра залипла, как ты снимал видео», «Что бы это ни было - Это будет огонь», «Фотка бомба», «Классные», «Горячая девочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что горячая подруга Макса Барских похвасталась прекрасным утром, задрав ножку на крыше: "Шедевральная девушка".

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