Известная украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы ВИА Гра, подруга и кума Макса Барских, растаяла в объятиях известного блогера
Как передает Politeka.net, Миша Романова прославилась благодаря ВИА Гре, но из-за беременности вынуждена была покинуть коллектив. Сейчас она строит сольную карьеру. В этом ей помогает близкий друг Макс Барских, с которым ей долгое время приписывали роман. Как рассказывал Макс в одном из интервью, он взялся продюсировать Романову. Именно он посоветовал красотке перекраситься в блондинку.
На свежем фото певица позировала в обнимку с блогером и тиктокером Олегом Машуковским. Миша была одета в телесного цвета боди и красную юбку. Выглядела она очень соблазнительно. Образ дополнили очки, которые скрыли лицо эффектной блондинки.
«Мы с @misharomanova задумали сделать коллаборацию, как думаете что это будет!?», - подписал фото блогер.
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В комментариях звездной парочке оставили массу приятных слов.
«Кстати она тут похожа на твою сестру», «Вау какой краш, моя сестра залипла, как ты снимал видео», «Что бы это ни было - Это будет огонь», «Фотка бомба», «Классные», «Горячая девочка», - пишут пользователи сети.
Напомним, что горячая подруга Макса Барских похвасталась прекрасным утром, задрав ножку на крыше: "Шедевральная девушка".
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