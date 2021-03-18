Відома українська співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра і подруга Макса Барських, поділилася стильним кадром

Не так давно дівчина розповіла, що відчуває себе набагато впевненіше, ніж раніше. Цю силу мені дає їй постійна робота над собою. Зараз артистка продовжує розвиватися і продовжує дерзати певний режим, як у своєму робочому графіку, так і по догляду за собою, про який розповідає сама в Instagram.

Цього разу Міша поділилася кадром з прогулянки у весняному образі по Києву. Вузькі джинси, бежевий гольф і чорна шуба створили лук дня для Романової, а акуратна укладка і світлий макіяж його завершили.

"Прекрасний ранок в компанії @perecfm_radio 🌶Хлопці, ви супер) дякую за веселий ефір, смачну каву і неймовірно красиву терасу з видом на весь Київ🤍», - написала Міша.

Шанувальники також відреагували:

«Красуня❤️; Розкішна 😻🧸; Ух, яка красуня неймовірна😍; Ви така красуня 😍; Вау🔥красуня; Шедевральна дівчина 🔥; Як на долоні🔥😍; Красуня 😮; Красуня 😍; Михайлик❤️🙌; Чарівна; Нарешті одягнена 😂; Ну хіба це не ікона 🤪».

Міша здалася в шикарній чорній сукні з блискітками з акуратної тканини. Дівчина доповнила образ масивними білими прикрасами і рукавичками в тон вбрання. Відкрите декольте, що доходить практично до пупка, додало гостроти кадру, адже позувала зірка без ліфчика. Волосся Романова залишила розпущеним, а для ефектності використовувала яскравий макіяж.

"Секрет мого зростання на цьому фото-шлейф спереду", - написала Романова під публікацією.

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