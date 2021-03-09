Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра и подруга Макса Барских, засветилась с букетом весенних цветов

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка позировала в обнимку со своим сыном Мартином и букетом изумительных цветов, розовых и лиловых тюльпанов.

"Мы с Мартином поздравляем всех девочек, девушек и женщин с самым красивым весенним праздником - 8 Марта!🌷Не смотря на всю нежность в нашей душе, мы все такие сильные! Красота и любовь правили этим миром всегда! Girl pwr!🥂",

- написала Миша мотивационное поздравление.

Миша присела к сыну, чтобы быть с ним «одного роста», засветив шикарный разрез коричневого в крупный горошек платья. Открывшаяся картина порадовала фанатов Миши, которые не только поздравили девушку с праздником традиционными пожеланиями, но и написали огромные стихотворения в честь праздника всех женщин.

"С праздником, любимая ❤️", "Самые-самые красивые ❤️❤️ маленький жених растёт 🔥 мамина радость 😚😋", "Мартін справжній мужчина😍🌷", "Такой няшка😍 спасибо😍😍😍", "Счастливая мамочка, получить такие красивые цветы от самого любимого мужчины в своей жизни. Мартин просто, милота❤️❤️❤️", "Наташенька, тебя и маму с праздником поздравляю!❤️🌹🌹🌹Всех благ вам, а Мартина поцелуй от меня🤗😘Он такой сладкий😍", - тут же отозвались поклонники певицы.

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